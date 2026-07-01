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De Nora, closing acquisizione BW Water

Geografiche chiave e mercati ad alto potenziale di crescita

Finanza
De Nora, closing acquisizione BW Water
(Teleborsa) - Industrie De Nora ha perfezionato in data odierna l'acquisizione del 100% di BW Water, operatore globale in rapida crescita nel segmento delle soluzioni integrate per il trattamento dell'acqua.

L'operazione è divenuta efficace in data 1° luglio 2026 a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita. Il corrispettivo pagato alla data del closing è stato di 60,8 milioni di dollari. Il corrispettivo finale e l’Enterprise Value saranno determinati nel terzo trimestre, a seguito degli aggiustamenti legati al completamento del bilancio alla data del closing. L’EV non sarà, in ogni caso, superiore a 66,5 milioni.

L’acquisizione consentirà a De Nora di creare una piattaforma solution-driven per affrontare le sfide globali legate alla scarsità e alla sicurezza dell’acqua, rafforzando il proprio posizionamento lungo la catena del valore e aumentando la vicinanza ai clienti. De Nora inoltre potrà rafforzare la propria presenza in aree geografiche chiave, tra cui il Sud-Est asiatico, e di sviluppare sinergie commerciali e operative, incluse opportunità di cross-selling e l’accesso a progetti e gare che richiedono soluzioni end-to-end.

Inoltre, l'Ad Paolo Dellachà ha osservato che il completamento dell’acquisizione consente alla società di entrare in nuovi mercati ad alto potenziale di crescita, quali semiconduttori, dissalazione e minerario.
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