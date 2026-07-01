De Nora, closing acquisizione BW Water

(Teleborsa) - Industrie De Nora
ha perfezionato
in data odierna l'acquisizione
del 100% di BW Water, operatore globale in rapida crescita nel segmento delle soluzioni integrate per il trattamento dell'acqua.
L'operazione è divenuta efficace
in data 1° luglio 2026 a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive
previste dal contratto di compravendita. Il corrispettivo pagato alla data del closing è stato di 60,8 milioni di dollari. Il corrispettivo finale e l’Enterprise Value saranno determinati nel terzo trimestre, a seguito degli aggiustamenti legati al completamento del bilancio alla data del closing. L’EV non sarà, in ogni caso, superiore a 66,5 milioni.
L’acquisizione consentirà a De Nora di creare una piattaforma solution-driven
per affrontare le sfide globali legate alla scarsità
e alla sicurezza
dell’acqua
, rafforzando il proprio posizionamento lungo la catena del valore e aumentando la vicinanza ai clienti. De Nora inoltre potrà rafforzare la propria presenza in aree geografiche chiave
, tra cui il Sud-Est asiatico, e di sviluppare sinergie commerciali e operative, incluse opportunità di cross-selling e l’accesso a progetti e gare che richiedono soluzioni end-to-end.
Inoltre, l'Ad Paolo Dellachà
ha osservato che il completamento dell’acquisizione consente alla società di entrare in nuovi mercati ad alto potenziale di crescita
, quali semiconduttori, dissalazione e minerario.