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Borsa: Milano avanza dello 0,61% alle 13:00
Il FTSE MIB scambia a 52.703,48 punti
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10 luglio 2026 - 13.00
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Milano riporta un modesto guadagno dello 0,61%, con 52.703,48 punti alle 13:00.
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