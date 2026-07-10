Francoforte: andamento rialzista per Aurubis

(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di rame , con un rialzo del 2,43%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aurubis rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario della big europea del rame si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 170,7 Euro. Prima resistenza a 174,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 168,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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