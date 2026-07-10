UE chiede a Instagram e Facebook di cambiare il design che crea dipendenza

Come lo scroll infinito

(Teleborsa) - La Commissione europea ha ritenuto in via preliminare Meta Platforms colpevole di violazione del Digital Services Act (DSA) per il design che crea dipendenza di Instagram e Facebook. L'indagine si concentra su funzionalità quali lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e i sistemi di raccomandazione altamente personalizzati delle piattaforme.



Scendendo nei dettagli, l'indagine della Commissione indica che Meta non ha valutato adeguatamente i rischi del suo design che crea dipendenza per il benessere fisico e mentale degli utenti, compresi i minori e gli adulti vulnerabili. Meta non ha preso in considerazione alcune caratteristiche di design di Instagram e Facebook, come le raccomandazioni altamente personalizzate, la riproduzione automatica e lo scorrimento infinito, che mostrano costantemente agli utenti nuovi contenuti. Queste funzionalità alimentano l'impulso dell'utente a continuare a scorrere e mettono il cervello in "modalità pilota automatico", contribuendo a sviluppare abitudini malsane e un uso compulsivo. Inoltre, Meta ha ignorato le informazioni disponibili sul tempo che i minori trascorrono su Instagram o Facebook di notte e su come l'ottimizzazione dei suoi diversi formati, come reel e storie, potrebbe portare a un utilizzo eccessivo o compulsivo dei servizi.



Le prove dimostrano inoltre che le attuali misure di mitigazione di Meta non sono riuscite ad affrontare efficacemente i rischi derivanti dalla sua progettazione che crea dipendenza. Ad esempio, gli strumenti di gestione del tempo di Instagram e Facebook, compresi quelli attivati ??di default per gli adolescenti, possono essere facilmente disattivati ??e non portano a una riduzione e a un controllo significativi dell'utilizzo del servizio. Inoltre, la Commissione ritiene che i controlli parentali di Meta siano efficaci solo se i genitori e i tutori possiedono adeguate competenze tecniche e dedicano tempo e impegno per comprenderli appieno. Ciò compromette l'efficacia di tali misure nell'affrontare i rischi intrinseci posti dalla progettazione che crea dipendenza di Instagram e Facebook. Le misure di sensibilizzazione adottate da Meta, come i suggerimenti e i link a risorse per la salute mentale disponibili tramite una pagina dedicata al "centro sicurezza", non sembrano mitigare a sufficienza il rischio di un design che crea dipendenza su Facebook e Instagram.



In questa fase dell'indagine, la Commissione ritiene che Meta debba implementare modifiche al design sia di Instagram che di Facebook. Ad esempio, disabilitando per impostazione predefinita funzionalità chiave che creano dipendenza come la "riproduzione automatica" e lo "scorrimento infinito", implementando efficaci "pause per il tempo trascorso davanti allo schermo" e adattando il proprio sistema di raccomandazione per renderlo meno orientato al coinvolgimento. Meta ha ora la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa. Qualora le conclusioni della Commissione venissero confermate, la Commissione potrebbe emettere una decisione di non conformità, che può comportare l'applicazione di una sanzione pecuniaria proporzionata alla natura, alla gravità, alla frequenza e alla durata dell'infrazione, con un limite massimo pari al 6% del fatturato annuo globale del fornitore.



"La tutela della salute fisica e mentale dei cittadini europei deve essere una priorità per le piattaforme di social media - ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia - Il Digital Services Act (DSA) fornisce un quadro normativo chiaro per responsabilizzare le piattaforme in merito alla progettazione e agli effetti di dipendenza dei loro servizi. Ci impegniamo a fondo per far rispettare la nostra legislazione in Europa".



(Foto: Mariia Shalabaieva on Unsplash)

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