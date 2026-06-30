Petrolio sostanzialmente fermo in attesa dei colloqui di Doha: Brent vicino ai 73 dollari

(Teleborsa) - I prezzi del petrolio
restano sostanzialmente vicini alla parità mentre il mercato attende sviluppi dai negoziati previsti a Doha
. Il Brent
agosto, in scadenza martedì, cede lo 0,16% a 73,03 dollari al barile
, circa 20 dollari (-22%) sotto la chiusura del mese scorso. Il contratto settembre, più scambiato, è sostanzialmente piatto a 73,94 dollari. Il WTI USA
guadagna lo 0,07% a 70,81 dollari, in calo di circa 17 dollari (-19%) dalla chiusura del 29 maggio.
Secondo Mark Haefele
, Chief Investment Officer di UBS Global Wealth Management, gli attuali livelli di prezzo sovrastimerebbero la rapidità della normalizzazione del traffico nello stretto e della ripresa della produzione bloccata: UBS prevede un Brent a 85 dollari entro fine anno
, con un più ampio paniere di materie prime che continuerebbe a offrire benefici di diversificazione di portafoglio.
"Gli investitori stanno scontando le speranze di un esito positivo dai colloqui di Doha, anche se una vera normalizzazione
dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz
non è ancora visibile", ha dichiarato a Reuters Tim Waterer
, chief market analyst di KCM Trade
. "Il mercato è cautamente fiducioso ma continua a coprirsi finché non vedremo segnali più tangibili di de-escalation".
A pesare ulteriormente sui prezzi, le preoccupazioni sulla domanda cinese
: "Attendiamo ulteriori segnali di ripresa degli acquisti cinesi, ma non possiamo ancora scommettere su un grande ritorno sul mercato del più grande importatore mondiale di greggio", ha spiegato invece Neil Crosby
, head of research di Sparta Commodities
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