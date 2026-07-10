Sanofi, ok della FDA a uso sottocutaneo del trattamento Sarclisa Escena contro mieloma multiplo

(Teleborsa) - La Food and Drug Administration ha approvato il trattamento Sarclisa Escena di Sanofi da somministrarsi per via sottocutanea in combinazione con le terapie standard per la cura di pazienti affetti da mieloma multiplo in tutti quei casi per i quali è già disponibile la formula endovenosa del farmaco.



Con questa approvazione, Sarclisa Escena - si legge in una nota - diventa il primo trattamento antitumorale a poter essere somministrato tramite sia iniettore automatico sia manualmente per via sottocutanea.



L'approvazione della FDA è stata supportata da numerosi studi, tra cui uno di fase 3, che ha dimostrato come Sarclisa Escena, somministrato per via sottocutanea tramite iniettore automatico, offra un'efficacia, una farmacocinetica e una sicurezza simili a quelle dell'infusione endovenosa, unitamente a un tempo di trattamento significativamente più breve e a un minor numero di reazioni correlate.

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