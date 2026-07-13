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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 12/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 luglio

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un trascurabile -0,08%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 184,093. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 185,223. Il peggioramento dell'Euro contro Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 183,717.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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