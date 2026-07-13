Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio
La giornata del 10 luglio chiude piatta per l'indice svizzero, che riporta un +0,14%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14.338,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14.152,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14.070,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)