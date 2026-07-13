Milano 12:32
52.695 +0,15%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:32
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Francoforte 12:32
25.071 +0,02%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 luglio

La giornata del 10 luglio chiude piatta per l'indice svizzero, che riporta un +0,14%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14.338,9. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 14.152,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 14.070,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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