Milano 13:59
52.709 +0,81%
Nasdaq 21-lug
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Dow Jones 21-lug
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Londra 13:59
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Francoforte 13:58
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,31%.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.343,2 e primo supporto individuato a 14.253,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.432,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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