Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Composto rialzo per l'indice svizzero, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,31%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.343,2 e primo supporto individuato a 14.253,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.432,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)