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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata di guadagni per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 565,51 punti.
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