Milano 16:24
52.303 +0,94%
Nasdaq 16:24
29.463 +0,72%
Dow Jones 16:24
52.372 +0,05%
Londra 16:24
10.473 -0,16%
Francoforte 16:24
25.020 +0,49%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata di guadagni per il comparto petrolifero europeo, che continua la giornata a 569,07 punti.
Condividi
```