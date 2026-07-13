Milano 12:38
52.724 +0,21%
Nasdaq 10-lug
29.825 +0,33%
Dow Jones 10-lug
52.637 +0,29%
Londra 12:38
10.472 -0,24%
Francoforte 12:38
25.095 +0,11%

Londra: andamento negativo per Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Spirax-Sarco Engineering
Pressione sulla società di ingegneria industriale inglese, che tratta con una perdita dell'1,83%.
Condividi
```