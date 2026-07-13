Londra: rosso per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Rosso per la società di ingegneria industriale inglese , che sta segnando un calo dell'1,83%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Spirax-Sarco Engineering , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Spirax-Sarco Engineering ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 64,85 sterline. Primo supporto individuato a 64. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 65,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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