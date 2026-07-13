Ministro Valditara in visita alla Aircraft Engineering Academy

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato la sede di AEA (Aircraft Engineering Academy) ad Azzano San Paolo, scuola di eccellenza di manutenzione aeronautica attigua all’aeroporto di Milano Bergamo, che fa parte del Polo Integrato dell’Education Aeronautica,



Accolto da Alessandro Cianciaruso, ceo e fondatore di AEA, il Ministro Valditara ha avuto modo di approfondire la conoscenza di una filiera pensata per consentire l’inserimento professionale qualificato nel settore aeronautico, alla costante ricerca di un numero crescente di figure specializzate.



Il Ministro Valditara ha espresso apprezzamento per un modello innovativo di formazione che mette lo studente al centro e risponde a criteri avanzati di qualificazione professionale sulla base di una proposta didattica che integra una solida preparazione culturale e scientifica con attività laboratoriali dedicata all’intero ecosistema delle professioni dell’aviazione.



Al ministro Valditara è stato illustrato il percorso che accompagna gli studenti dalla scuola secondaria di primo grado fino al livello universitario, rafforzato dal recente progetto che coinvolge l’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo, Un modello che valorizza le competenze acquisite lungo il percorso formativo attraverso il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU), consentendo di proseguire gli studi per il conseguimento della laurea in ingegneria gestionale. Alessandro Cianciaruso ha formulato al Ministro Valditara la proposta di rinominare gli istituti aeronautici riunendoli nella denominazione «Liceo delle professionalità aeronautiche» per racchiudere tutte le specializzazioni del mondo dell’aviazione.

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