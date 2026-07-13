Pharmanutra pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2025: rafforzato l’impegno su ambiente, innovazione e territorio

(Teleborsa) - Pharmanutra , azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha pubblicato in data odierna il Bilancio di Sostenibilità 2025 redatto in conformità agli standard GRI (Global Reporting Initiative), secondo la modalità "in accordance".



Il Bilancio di Sostenibilità 2025 è stato predisposto su base volontaria, in quanto la Società è esentata dall’obbligatorietà di rendicontazione della Dichiarazione di Sostenibilità, ed è oggetto di revisione limitata.



Molte le iniziative ESG intraprese dal Gruppo nel corso del 2025. Tra queste si evidenziano quelle in ambito ambientale, tra le quali l’inizio del percorso per l’ottenimento della certificazione ISO 14001 e l'attivazione di contratti per la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili.



Il Gruppo si è, inoltre, focalizzato sul miglioramento della rendicontazione relativa alle emissioni di Scope 3 con l’avvio, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa, di un progetto pilota di Life Cycle Assessment (LCA) che riguarda l’analisi di impatto ambientale applicata alle principali fasi upstream della value chain del SiderAL RM®, una delle materie prime strategiche per diversi prodotti finiti del Gruppo, fra i quali il SiderAl Forte®.



Il Gruppo Pharmanutra, spiega una nota, attribuisce al concetto di sviluppo sostenibile un significato profondo e traduce questo impegno anche nel legame con la comunità e il territorio, nonché nel rispetto per l'ambiente e le persone coinvolte.

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