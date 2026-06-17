Promotica pubblica quinto bilancio di sostenibilità

(Teleborsa) - Promotica , agenzia loyalty quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in soluzioni di marketing per fidelizzazione e brand advocacy, ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2025, il quinto nella storia del Gruppo. Il 2025 segna, spiega la società, una tappa significativa in un percorso di consolidamento, ma anche di accelerazione, in cui sostenibilità, crescita economica e innovazione si intrecciano in modo sempre più evidente.



"Il Bilancio di Sostenibilità è per noi sempre più un momento di sintesi e, allo stesso tempo, di rilancio - ha commentato Natalia Massi, Media Advisor & ESG Manager di Promotica - Nel 2025 abbiamo compiuto passi importanti in termini di crescita, innovazione e responsabilità. Continuiamo a credere che la sostenibilità non sia un ambito separato dal business, ma una dimensione integrata che guida le nostre decisioni e orienta il nostro futuro".



Tra i dati più significativi: una riduzione del 48% delle emissioni da trasporto merci rispetto al 2024, uno degli ambiti a maggiore impatto ambientale; il 44% dei consumi elettrici coperto da energia rinnovabile, con alcune sedi già al 100%; il 75% dei rifiuti avviato a recupero o riciclo. Il Gruppo ha inoltre investito nel mercato volontario del carbonio, con 854,29 tonnellate di CO2 oggetto di acquisto di crediti certificati, a integrazione del percorso di riduzione delle emissioni proprie.



Con un organico di 121 persone, di cui il 60% donne, Promotica continua a investire nel proprio capitale umano, riconoscendolo come leva fondamentale per la crescita. Nel corso dell’anno sono state inserite 19 nuove risorse e sono state erogate oltre 30 ore di formazione media per dipendente.

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