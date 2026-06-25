Brindisi, Sogesid conclude lavori di messa in sicurezza Discarica di Autigno

(Teleborsa) - Conclusi i lavori d'emergenza per la messa in sicurezza, il ripristino e la riqualificazione della discarica di Autigno, nel Comune di Brindisi, per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Il sito, destinato allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 24 ettari, con un’area di discarica pari a circa 14 ettari.



Gli interventi hanno riguardato l’intero corpo della discarica e sono stati completati in 11 mesi, rappresentando un importante traguardo nel percorso di risanamento ambientale e di tutela del territorio.



L’intervento, progettato e diretto da Sogesid ed eseguito dall’impresa SMEDA, sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Brindisi, hanno consentito di ripristinare e potenziare i principali presidi ambientali del sito: opere di impermeabilizzazione e consolidamento del corpo rifiuti, adeguamento degli impianti tecnologici ed elettrici, miglioramento della gestione del percolato, del biogas e delle acque meteoriche, installazione di nuove infrastrutture di sicurezza e di un sistema permanente di monitoraggio ambientale.

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