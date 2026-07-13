Società fiduciarie, patrimoni in crescita oltre 128 miliardi: Assofiduciaria guida il settore

(Teleborsa) - Il settore delle società fiduciarie continua a crescere e a rafforzarsi. È quanto emerge dai dati elaborati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) sulla base dei bilanci 2024 delle società autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/1939.



La fotografia scattata dal Ministero mostra un settore che cambia: le società autorizzate diminuiscono leggermente, ma aumentano i patrimoni affidati in gestione fiduciaria, che superano i 128 miliardi di euro, insieme ai ricavi e al numero dei dipendenti. Un andamento che conferma come le società fiduciarie stiano investendo sempre di più in competenze, organizzazione e qualità dei servizi.



In questo scenario si conferma il ruolo di primo piano delle associate ad Assofiduciaria. Pur rappresentando il 46% delle società autorizzate, amministrano circa il 96% dell'intera massa fiduciaria nazionale, generano oltre l'80% dei ricavi complessivi del settore e il 93% dei ricavi derivanti dall'attività fiduciaria.



L'analisi del Ministero evidenzia inoltre come il mercato stia diventando sempre più concentrato: le società di maggiori dimensioni gestiscono oggi la gran parte dei patrimoni affidati in amministrazione fiduciaria, mentre continua a crescere anche l'occupazione. Un'evoluzione che riflette una maggiore capacità del settore di affrontare un contesto normativo sempre più complesso e di offrire servizi altamente specializzati.



"I dati pubblicati dal MIMIT raccontano un settore che continua a crescere e a rafforzarsi e confermano che il settore è solido e continua a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca competenza e affidabilità", commenta Fabio Marchetti, Presidente di Assofiduciaria. "Negli ultimi anni le società fiduciarie hanno affrontato un'evoluzione importante, investendo in professionalità, innovazione e organizzazione per rispondere alle esigenze di famiglie, imprenditori e imprese che chiedono servizi sempre più qualificati. Il fatto che le società associate ad Assofiduciaria amministrino il 96% dei patrimoni affidati in gestione fiduciaria dimostra il ruolo che la nostra Associazione svolge nel rappresentare gli operatori più qualificati del mercato. È un risultato che premia il lavoro svolto negli anni per promuovere competenza, trasparenza e affidabilità".

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