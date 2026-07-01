NatWest completa l'acquisto di Evelyn Partners per 2,7 miliardi di sterline

(Teleborsa) - NatWest , colosso bancario britannico, ha completato l'acquisizione di Evelyn Partners per 2,7 miliardi di sterline. La transazione crea la principale società di Private Banking e Wealth Management (PBWM) del Regno Unito. Alla fine del 2025, Evelyn Partners aveva un patrimonio gestito e amministrato (AUMA) di 69 miliardi di sterline che, sommato ai 59 miliardi di sterline di NatWest alla stessa data, avrebbe portato l'AUMA totale a 127 miliardi di sterline e il totale delle attività e passività dei clienti a 188 miliardi di sterline, pari a circa il 20% del Gruppo.



"Questa è un'opportunità unica per il Gruppo, che offre una portata e capacità senza pari in un mercato con un considerevole potenziale di crescita - ha commentato il CEO Paul Thwaite - I nostri nuovi colleghi di Evelyn Partners portano con sé relazioni consolidate e di fiducia con i clienti e una competenza leader del settore nella pianificazione finanziaria e nella gestione degli investimenti. Insieme, siamo ora la principale società di Private Banking e Wealth Management del Regno Unito. Di conseguenza, offriremo una gamma più ampia di prodotti, servizi e consulenza a oltre 20 milioni di clienti, aiutandoli a far fruttare al meglio il proprio denaro e a investire con fiducia. Questo ci aiuterà a promuovere ulteriormente la crescita e gli investimenti nell'economia, oltre a garantire rendimenti più elevati agli azionisti".

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