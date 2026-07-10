USA, Circle Internet Group ottiene licenza per banca fiduciaria nazionale

La licenza consente a Circle di offrire servizi di custodia di asset

(Teleborsa) - Corrono in doppia cifra nel pre-market di Wall Street le azioni di Circle Internet Group dopo che l'emittente di stablecoin ha ricevuto l'approvazione per avviare una banca fiduciaria nazionale per le criptovalute a supporto della sua attività nel settore delle stablecoin, ampliando il proprio raggio d'azione per includere servizi di custodia istituzionale e consolidando la supervisione sotto un'unica licenza fiduciaria federale.



La società ha annunciato venerdì che l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) le ha concesso l'autorizzazione a istituire quella che diventerà la Circle National Trust.



Le banche fiduciarie nazionali offrono servizi come la custodia di asset e la gestione dei pagamenti, ma non operano come banche al dettaglio a tutti gli effetti, il che significa che, ad esempio, non accettano depositi dai clienti.



"L'approvazione da parte dell'OCC per la creazione di Circle National Trust rappresenta un passo decisivo per portare la tecnologia blockchain e gli asset digitali al centro del sistema finanziario statunitense", ha dichiarato Jeremy Allaire, co-fondatore e CEO di Circle, in un comunicato stampa.



Alla fine dello scorso anno, l'OCC aveva concesso a Circle e ad altre società di asset digitali l'approvazione condizionata per ottenere licenze di banca fiduciaria nazionale, un provvedimento che all'epoca rappresentava un ulteriore passo compiuto dalla Casa Bianca di Trump per abbracciare un settore un tempo marginale.



(Foto: CoinWire Japan su Unsplash)

Condividi

```