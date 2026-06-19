Analisi Tecnica: CHF/USD del 18/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno
Frazionale rialzo per il Franco rosso crociato contro USD, che mette a segno un modesto profit a +0,6%.
Le implicazioni di breve periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8081. Possibile una discesa fino al bottom 0,7969. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8193.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)