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Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un timido +0,19%.

Nel breve periodo, il Franco svizzero contro Dollaro USA presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,8106 e supporto a 0,8079. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 0,8133.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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