Milano 12:12
52.587 -0,42%
Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 12:12
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Francoforte 12:11
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Seduta debole per il CABLE, con chiusura in calo a 1,335.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 1,3386. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 1,3332. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 1,3314.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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