BFF Bank riceve il Rapporto Ispettivo di Banca d’Italia: confermati i rilievi già emersi

(Teleborsa) - BFF Bank ha ricevuto, in data odierna, il Rapporto Ispettivo relativo agli accertamenti condotti dalla Banca d’Italia tra il 4 dicembre 2025 e il 29 maggio 2026. Il Rapporto, spiega una nota, si conclude con un giudizio sfavorevole, confermando i rilievi già delineati nel Provvedimento ricevuto il 28 marzo. Tale Provvedimento aveva condotto – anche con il supporto dei Commissari in temporaneo affiancamento nominati nella stessa circostanza – alla rilevazione dei relativi impatti patrimoniali nel bilancio 2025. In particolare, la Banca d’Italia aveva individuato criticità relative al comparto del factoring e lending e alla classificazione ai fini prudenziali dei crediti.



Il Rapporto ha evidenziato, sulla base di analisi svolte successivamente al Provvedimento, la "necessità di rettifiche di credito aggiuntive", riconducibili a fatture antecedenti al 2016 e alla classificazione di taluni ospedali pubblici polacchi, che comportano una riduzione del capitale Common Equity Tier 1 per circa Euro 17 milioni, con un impatto sul CET1 ratio parzialmente compensato da minori attivi ponderati per il rischio (“RWA”) per circa Euro 25 milioni.



Il Rapporto contiene, in linea con il Provvedimento, "rilievi afferenti al governo societario", al processo contabile, al comparto creditizio, all’organizzazione e ai controlli interni.



Il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi aziendali, coadiuvati dai Commissari in temporaneo affiancamento alla Banca, avevano già avviato, a seguito del Provvedimento, il processo rimediale, che proseguirà all’esito del Rapporto.



Le valutazioni in corso tengono anche conto del fatto che, "in assenza di interventi, gli attuali ratio patrimoniali sarebbero destinati a diminuire per effetto delle deduzioni previste dal c.d. calendar provisioning". In tale contesto, la Banca – coerentemente con il Rapporto – "sta proseguendo nella valutazione delle trasformazioni nelle modalità di svolgimento di tutte le fasi del processo di factoring, anche attraverso iniziative di carattere strategico".

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