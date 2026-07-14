Milano 12:14
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Nasdaq 13-lug
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Dow Jones 13-lug
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Londra 12:14
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Francoforte 12:14
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Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,72%)

Il DAX scambia in avvio a 24.932,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,72%)
Discesa moderata per l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,72%, dopo aver aperto a 24.932,62 punti.
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