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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,20%
Il DAX chiude a 25.067,09 punti
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Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,20% e archivia la seduta a 25.067,09 punti.
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