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Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 2,09%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.912,61 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 2,09%
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -2,09% e termina gli scambi a 3.912,61 punti.
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