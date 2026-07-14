Cina, le esportazioni a giugno crescono al ritmo più veloce dal 2021

(Teleborsa) - Le esportazioni della Cina a giugno 2026 sono aumentate del 27% su base annua in dollari, il dato più alto da ottobre 2021, secondo i dati doganali pubblicati stamattina da Pechino, accelerando rispetto al +19,4% di maggio e superando nettamente le stime degli analisti che prevedevano una crescita del 18,2%.



Le importazioni sono cresciute del 36% nello stesso mese, il maggiore incremento da giugno 2021, accelerando rispetto al +27,4% di maggio e superando le previsioni di un+ 24%.



Il surplus commerciale si è attestato a 125,6 miliardi di dollari a giugno, rispetto ai 105,4 miliardi del mese precedente e ai 119,5 miliardi attesi.



Domani è prevista la pubblicazione dei dati sulla crescita del prodotto interno lordo (PIL) del secondo trimestre, con attese per un rallentamento della crescita al 4,5% nel secondo trimestre, dopo il +5% del primo. Il consensus prevede inoltre che la produzione industriale e le vendite al dettaglio di giugno registreranno rispettivamente una crescita del 4,6% e una contrazione dello 0,1%.



Gli investitori guardano anche alla riunione del Politburo prevista per fine luglio, in cerca di indicazioni su possibili misure di stimolo che potrebbero influenzare le politiche per il resto dell'anno. Tuttavia, gli analisti non prevedono stimoli significativi a meno che la crescita non rallenti più bruscamente.

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