Giappone, indice PMI manifattura giugno sale a 54,8 punti

(Teleborsa) - A giugno, le aziende manifatturiere operanti in Giappone hanno continuato a registrare un netto miglioramento delle condizioni economiche. Inoltre, gli ultimi dati PMI di S&P Global indicano un ulteriore solido aumento della produzione, a fronte della ripresa delle vendite più rapida dall'inizio del 2022.



L'indice PMI manifatturiero indica un valore di 54,8 punti, rispetto ai 54,5 punti di maggio. Il dato è inferiore al preliminare che aveva previsto una salita a 54,9 punti. L'indicatore si conferma così al di sopra della soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.



"L'ultima indagine PMI suggerisce che a giugno i produttori giapponesi hanno registrato la migliore performance trimestrale degli ultimi 12 anni - ha commentato Annabel Fiddes, Associate Director Economics presso S&P Global Market Intelligence - Le fabbriche hanno continuato ad espandere i propri livelli di produzione a un ritmo sostenuto, spinte da un ulteriore e significativo miglioramento della domanda dei clienti. Inoltre, il volume complessivo dei nuovi ordini è cresciuto al ritmo più veloce degli ultimi quattro anni e mezzo, con una forte domanda per le tecnologie legate all'intelligenza artificiale e per i semiconduttori".

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