Francoforte: andamento negativo per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Ribasso per Flatexdegiro , che presenta una flessione del 2,53%.



Lo scenario su base settimanale di Flatexdegiro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Flatexdegiro è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 37,68 Euro e supporto a 36,72. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 38,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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