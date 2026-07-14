Francoforte: andamento negativo per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Ribasso per Flatexdegiro, che presenta una flessione del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di Flatexdegiro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Flatexdegiro è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 37,68 Euro e supporto a 36,72. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 38,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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