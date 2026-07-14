Francoforte: andamento rialzista per Aurubis
(Teleborsa) - Avanza il produttore tedesco di rame, che guadagna bene, con una variazione dell'1,95%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aurubis evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big europea del rame rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Aurubis si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 179,6 Euro. Supporto stimato a 174,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 185,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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