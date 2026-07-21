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Francoforte: scambi in positivo per Aurubis

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Aurubis
Seduta vivace oggi per il produttore tedesco di rame, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.
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