Crolla a Francoforte Adidas

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di calzature sportive , che mostra un -4,6%.



Il movimento di Adidas , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Tecnicamente, il leader europeo dell'abbigliamento sportivo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 184,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 176,4. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 192,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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