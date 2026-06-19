Francoforte: si concentrano le vendite su Adidas

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di calzature sportive , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Adidas rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 176,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 172,8. L'equilibrata forza rialzista del leader europeo dell'abbigliamento sportivo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 179,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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