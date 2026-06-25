Francoforte: nuovo spunto rialzista per Adidas

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di calzature sportive , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,81%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Adidas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo del leader europeo dell'abbigliamento sportivo mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 182,4 Euro. Rischio di discesa fino a 178,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 186,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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