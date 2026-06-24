Francoforte: positiva la giornata per Adidas

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di calzature sportive , che avanza bene del 2,31%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Adidas rispetto all'indice di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 176,5 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 172,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 169,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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