Gens Aurea, debutto al rialzo a Piazza Affari

(Teleborsa) - Gens Aurea debutta a Piazza Affari dopo 18 minuti di sospensione al rialzo con un prezzo di 10,45 euro per azione (+4,5% rispetto al prezzo di collocamento).



L'intera offerta ha riguardato 10.100.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale. Il prezzo è stato fissato a 10 euro per azione. Pertanto, la capitalizzazione di mercato implicita della società è pari a 1.010 milioni di euro. I proventi lordi derivanti dall'offerta ammonteranno a circa 101 milioni di euro, che saranno corrisposti a Mattina Holding.



Inoltre, l'azionista venditore ha concesso a BNP Paribas , in qualità di stabilization manager, un'opzione per acquistare fino a 1.010.000 azioni aggiuntive. In caso di esercizio integrale dell'opzione di over-allotment, i proventi lordi complessivi ammonteranno a circa 111 milioni di euro e il flottante all'11%.

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