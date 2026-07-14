Eventi e scadenze del 14 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 14/07/2026

Appuntamenti:

Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Parigi- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alla parata in occasione della Festa Nazionale Francese

UE - Consiglio "Affari generali" - I ministri responsabili degli Affari europei si riuniranno a Bruxelles per ascoltare una presentazione della presidenza irlandese sulle sue priorità per il secondo semestre del 2026, incentrata sulle priorità di competenza del Consiglio "Affari generali". Il Consiglio procederà inoltre a uno scambio di opinioni sullo stato di avanzamento e sugli orientamenti futuri dei suoi lavori in materia di semplificazione e sarà invitato ad approvare conclusioni relative alla valutazione del dialogo sullo Stato di diritto

Banca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita; Turismo internazionale dell'Italia

Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War - Castel Gandolfo e Campidoglio, Roma - Summit di Premi Nobel, leader mondiali ed esperti di IA verso la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante. 30 Premi Nobel, 30 Paesi rappresentati, ex Capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di IA, tra cui OpenAI, Google DeepMind, AARU e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo si confronteranno su sicurezza internazionale, governance delle tecnologie emergenti, disarmo e costruzione di un'economia orientata alla pace. Al centro del dibattito vi sarà la ricerca di un nuovo paradigma globale capace di coniugare innovazione, responsabilità ed etica. L’evento si concluderà con una sessione solenne in Campidoglio (da martedì 14/07/2026 a giovedì 16/07/2026)

08:15 - Gens Aurea - Palazzo Mezzanotte, Milano - Cerimonia per il 1° giorno di quotazione di Gens Aurea, società italiana attiva nella compravendita di oro e preziosi, su Euronext Milan

09:30 - Camera dei Deputati - Comitato Schengen, audizione ministro Calderone - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, svolge l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulle materie di competenza del Comitato con specifico riguardo alla gestione dei flussi migratori legali

10:30 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Automotive - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Automotive. Previsto un giro tavolo per gli operatori

11:00 - AGCOM - Relazione annuale 2026 - Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati - Presentazione della Relazione annuale 2026 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Illustra il Presidente dell'Autorità, Giacomo Lasorella

11:30 - Forum ANSA - in streaming - Pensioni, lavoro e welfare alla luce delle trasformazioni sociali e demografiche del Paese. Sono i temi principali su cui si concentrerà il Forum ANSA con il presidente dell'INPS, Gabriele Fava

12:00 - Istat - I bilanci consuntivi degli enti previdenziali - Anno 2024

15:00 - BCE - Christine Lagarde - Incontro tra Christine Lagarde, Presidente della BCE, Scott Bessent, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, a Washington D.C.

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Arterra Bioscience - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Bank of America - Risultati di periodo

Citigroup - Risultati di periodo

Goldman Sachs - Risultati di periodo

JP Morgan - Risultati di periodo

Ubaldi Costruzioni - CDA: Preconsuntivo Semestrale

Wells Fargo - Risultati di periodo

Yakkyo - CDA: Preconsuntivo Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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