L'UE intensifica il sostegno all'Armenia con nuovi fondi e scambi commerciali

(Teleborsa) - A Yerevan, capitale dell'Armenia, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, insieme alla Commissaria per l'allargamento Marta Kos, ha incontrato il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan. La visita fa seguito alle recenti elezioni generali, che hanno dimostrato la solidità della democrazia armena e il suo impegno a proseguire sulla strada delle riforme e di un partenariato più stretto con l'UE.



L'UE rimane "fermamente impegnata a sostenere l'Armenia nel rafforzamento della sua resilienza, nel potenziamento della connettività e nell'approfondimento dei legami con l'Unione", si legge in uno statement dell'esecutivo UE. Nel contesto attuale, l'Armenia si trova anche ad affrontare crescenti pressioni economiche esterne.



"Le recenti elezioni hanno dimostrato la forza della democrazia armena - ha commentato von der Leyen - Il popolo armeno ha scelto le riforme e una partnership più stretta con la nostra Unione. Nessun Paese dovrebbe essere costretto a compiere una scelta sovrana. Per questo motivo l'UE sta intensificando il suo impegno, con 52 milioni di euro e la proposta di accesso senza dazi per l'80% delle esportazioni armene verso l'UE. L'Armenia può contare su di noi".



A seguito dell'annuncio, da parte della presidente von der Leyen, di un pacchetto di sostegno di 52 milioni di euro per l'Armenia all'inizio di giugno, l'UE ha erogato 34 milioni di euro entro due settimane. I restanti 18 milioni di euro saranno erogati a breve, portando il sostegno finanziario totale all'Armenia a 288 milioni di euro.

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