Agea: 150 milioni di euro agli agricoltori italiani nei primi giorni di giugno

(Teleborsa) - Nei primi quindici giorni di giugno Agea ha erogato 150 milioni di euro a sostegno del comparto agricolo nazionale. Le risorse, già immesse nel sistema primario, continueranno ad aumentare fino alla fine del mese con l’obiettivo di garantire liquidità alle imprese agricole.



I pagamenti hanno riguardato diverse misure: dal PNRR agli interventi per lo sviluppo rurale, passando per la Domanda Unica, la ristrutturazione dei vigneti, i Programmi Operativi e gli aiuti dedicati alle filiere e alle situazioni di fragilità.



Tra gli importi principali figurano 47,8 milioni di euro per la Domanda Unica, 27 milioni per lo sviluppo rurale legato a superfici e animali, 24 milioni per Agricat e oltre 16 milioni per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti.



Il mese di giugno resta inoltre centrale per gli adempimenti del settore agricolo, in vista della scadenza del 30 giugno per la presentazione della domanda unificata e delle domande di sostegno e pagamento relative allo Sviluppo Rurale della campagna 2026.



La proroga dei termini, richiesta dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e accolta dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, punta a garantire maggiore tempo operativo agli agricoltori e a sostenere il settore nella gestione degli adempimenti.

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