Londra: calo per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che tratta con una perdita dell'1,99%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.





Tecnicamente, JD Sports Fashion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8559 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8435. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8683.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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