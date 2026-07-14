Londra: calo per JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Pressione sul rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che tratta con una perdita dell'1,99%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di JD Sports Fashion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JD Sports Fashion rispetto all'indice.
Tecnicamente, JD Sports Fashion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8559 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8435. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8683.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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