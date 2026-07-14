Londra: giornata depressa per NatWest Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo bancario inglese, con una flessione dell'1,92%.
Lo scenario su base settimanale di NatWest Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di NatWest Group. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, NatWest Group evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,498 sterline. Primo supporto a 6,362. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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