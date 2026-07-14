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New York: exploit di KLA-Tencor

Migliori e peggiori
New York: exploit di KLA-Tencor
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana, che tratta in rialzo del 5,00%.

Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


Lo status tecnico di KLA-Tencor mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 227,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 238,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 221.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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