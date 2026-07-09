New York: ingrana la marcia KLA-Tencor

(Teleborsa) - Effervescente la compagnia tecnologica americana , che scambia con una performance decisamente positiva del 10,77%.



L'andamento di KLA-Tencor nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di KLA-Tencor segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 239 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 249,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 232,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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