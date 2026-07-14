New York: FactSet Research Systems in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per la società che fornisce informazioni finanziarie integrate e applicazioni analitiche agli investitori , che tratta in perdita del 5,03% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di FactSet Research Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo di FactSet Research Systems classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 254 USD e primo supporto individuato a 247,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 260,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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