Frame AM, ingresso di Marco Doni come portfolio manager per strategie in opzioni

(Teleborsa) - Frame Asset Management, società indipendente specializzata nelle gestioni patrimoniali sia a benchmark che a ritorno assoluto, ha annunciato l'ingresso di Marco Doni con il ruolo di portfolio manager dedicato allo sviluppo e all'implementazione di strategie in opzioni.



Professionista con una solida esperienza nei mercati finanziari, autore di diverse pubblicazioni in materia, Doni opera attivamente nel trading in opzioni dal 2007, sviluppando nel tempo una profonda conoscenza delle strategie quantitative e della gestione del rischio. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze trasversali che includono l'analisi dei mercati delle materie prime – in particolare l'oro – e del settore real estate, oltre ad aver contribuito allo sviluppo di società di formazione dedicate a criptovalute e opzioni.



All'interno di Frame Asset Management, Doni porterà la strategia Options Square, un approccio strutturato che sfrutta la stagionalità dei titoli attraverso l'utilizzo di spread in opzioni con rischio predefinito. L'obiettivo è di costruire una posizione bilanciata e meno dipendente dalla direzionalità del mercato che consenta di integrare nei portafogli una componente decorrelata, utile sia in contesti di volatilità, sia in fasi di mercato laterale.



"L'ingresso di Marco si inserisce nel percorso di crescita di Frame Asset Management, che negli ultimi anni ha ampliato la propria gamma di soluzioni con l'obiettivo di offrire ai clienti strumenti sempre più sofisticati e diversificati - ha sottolineato Michele De Michelis, Presidente di Frame Asset Management - La sua esperienza rafforza la nostra capacità di costruire un'asset allocation in grado di cogliere le opportunità di investimento anche nei prodotti più sofisticati. L'approccio quantitativo e la profonda conoscenza delle opzioni di Marco rappresentano un valore aggiunto per i nostri clienti e per la nostra visione di gestione moderna e flessibile".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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