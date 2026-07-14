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Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto utility in Italia

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Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano procede a piccoli passi, avanzando a 55.747,14 punti.
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