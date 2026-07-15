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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano perde l'1,01%, continuando la seduta a 55.204,1 punti.
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