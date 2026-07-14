Appuntamenti macroeconomici del 14 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 14/07/2026
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 5,9%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 4,2%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```