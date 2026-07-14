Milano 12:20
52.561 -0,47%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:20
10.460 -0,36%
Francoforte 12:20
24.998 -0,46%

Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in giugno
Germania, Prezzi ingrosso in giugno su base mensile (MoM) -0,7%, in calo rispetto al precedente -0,6% (la previsione era +0,5%).
Condividi
```